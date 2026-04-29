Новый российский двигатель ПД-8, разработанный и произведённый Объединённой двигателестроительной корпорацией (входит в Ростех), успешно прошёл проверку на попадание в облако шквалистого града. Силовая установка подтвердила надёжную работу даже в экстремальных условиях.

Испытания проходили на открытом стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», оснащённом уникальным оборудованием. Специалисты имитировали попадание самолёта в град на разных высотах, скоростях и режимах работы двигателя — включая запуск, набор и сброс оборотов. Для теста изготовили более трёх тонн ледяных горошин диаметром 16 мм. В ходе основного испытания в течение 30 секунд двигатель получил ледяные заряды общей массой около 220 кг из специальной четырёхствольной пушки. Скорость полёта льда достигала 240 метров в секунду.

«Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме. Подтверждены механическая прочность кромок лопаток, узлов и деталей. Это еще раз доказывает правильность конструкторских и технологических решений, которые использовали инженеры ОДК Госкорпорации Ростех при создании ПД-8», — сказал заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее ПД-8 уже проверили на обледенение, заброс птиц и воды, обрыв лопатки вентилятора, а также на устойчивость при боковом ветре. Все тесты подтвердили надёжность и безопасность двигателя. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан из отечественных материалов и предназначен для самолётов «Суперджет-100» и Бе-200.