На заводе «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») завершили производство парогенераторов и внутрикорпусных устройств для четвёртого энергоблока АЭС «Аккую», которую госкорпорация строит в Турции. Это последняя партия основного оборудования в составе ядерной паропроизводящей установки станции.

Всего российские машиностроители изготовили для АЭС «Аккую» четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 поколения «3+" и 16 парогенераторов. Общий вес поставленного оборудования превышает 7 тысяч тонн. Первая партия ключевых компонентов для реакторного зала была отправлена на стройплощадку в 2020 году, уточнили в Росатом.

В настоящее время на первом энергоблоке станции идёт подготовка к холодно-горячей обкатке оборудования — одному из ключевых этапов перед физическим пуском реактора.