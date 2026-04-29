Сегодня, 29 апреля, на производственном комплексе АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» состоялась торжественная церемония спуска на воду речного пассажирского судна на подводных крыльях «Политрук Клочков» проекта «Валдай 45Р».

Это четвертое судно, предназначенное для эксплуатации в Саратовской области. Всего в этот регион будут переданы пять единиц СПК «Валдай 45Р».

Назначение СПК «Валдай 45Р» — перевозка пассажиров на реках в светлое время суток в салоне, оборудованном креслами, современными системами кондиционирования, багажными полками для каждого пассажира.

Имея низкую осадку, около 1 м, СПК «Валдай 45Р» может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км. При вместимости 45 пассажиров экипаж судна состоит всего из двух человек.

Два первых судна аналогичного проекта «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» в навигационный период 2025 года перевезли около 28 тыс. пассажиров по маршруту Балаково-Саратов и Саратов-Балаково.

Торжественный спуск на воду третьего скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» состоялся на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловске 30 октября 2025 года. Оно названо в честь героя Великой Отечественной войны, уроженца Саратовской области Ивана Панфилова.

Сборка четвертого пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» для Саратовской области, которое получило имя «Политрук Клочков», была завершена в декабре 2025 года.