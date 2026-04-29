киля нового грунтоотвозного судна «Азовская-4» состоялась сегодня, 29 апреля, на производственной площадке Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.

Судно по проекту ПКБ «Петробалт» будет построено на Онежском ССЗ для Росморпорта.

Судно предназначено для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах, сообщает РМРС.

Как сообщалось ранее, шесть шаланд проекта PBSHB6 построят для «Росморпорта» до конца 2027 года. Суда предназначены для проведения дноуглубительных работ в Азово-Черноморском бассейне.

После завершения строительства шаланды «Цемесская» и «Волна» будут работать в морских портах Новороссийск, Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ. Другие суда серии, получившие названия «Азовская-1», «Азовская-2», «Азовская-3» и «Азовская-4», предназначены для работы в морских портах Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, на Азово-Донском морском канале и Таганрогском подходном канале.

Отличительная особенность судов — раскрытие корпуса по всей длине судна с помощью гидравлических приводов (цилиндров). Такая схема разгрузки не применялась в отечественном судостроении. Для улучшения маневренных характеристик судно оснащено носовым подруливающим устройством.