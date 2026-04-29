В Карелии заложили грунтоотвозное судно «Азовская-4» проекта PBSHB6
киля нового грунтоотвозного судна «Азовская-4» состоялась сегодня, 29 апреля, на производственной площадке Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.
Судно по проекту ПКБ «Петробалт» будет построено на Онежском ССЗ для Росморпорта.
Судно предназначено для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах, сообщает РМРС.
Как сообщалось ранее, шесть шаланд проекта PBSHB6 построят для «Росморпорта» до конца 2027 года. Суда предназначены для проведения дноуглубительных работ в Азово-Черноморском бассейне.
После завершения строительства шаланды «Цемесская» и «Волна» будут работать в морских портах Новороссийск, Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ. Другие суда серии, получившие названия «Азовская-1», «Азовская-2», «Азовская-3» и «Азовская-4», предназначены для работы в морских портах Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, на Азово-Донском морском канале и Таганрогском подходном канале.
Отличительная особенность судов — раскрытие корпуса по всей длине судна с помощью гидравлических приводов (цилиндров). Такая схема разгрузки не применялась в отечественном судостроении. Для улучшения маневренных характеристик судно оснащено носовым подруливающим устройством.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0