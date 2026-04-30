29 апреля 2026 — В рамках стратегии по наращиванию мощностей ГМК «Удокан» запустил в эксплуатацию четыре новые флотационные машины на обогатительной фабрике. Это важный шаг к повышению эффективности производства и увеличению объемов переработки сырья.

Оборудование поставлено российской компанией НПО «РИВС» — лидером в разработке решений для обогатительных производств. Машины установлены на участке коллективной флотации, который является ключевым звеном в технологической цепочке обогащения медьсодержащей руды.

Ключевые преимущества нового оборудования:

Большеобъёмные камеры (до 300 м³) и высокая пропускная способность (225 м³/мин). Это позволяет значительно увеличить объёмы перерабатываемой руды за единицу времени.

Экономия ресурсов: снижение затрат на электроэнергию, воздух и расходные материалы. Инновационные аэрационные узлы, разработанные НПО «РИВС», позволяют сократить потребление электроэнергии на 8-10% по сравнению с аналогами.

Функция плавного управления для адаптации к изменениям технологии обогащения или состава руды, что критически важно для Удокана с его уникальным типом руды.

Повышение эффективности обогащения

НПО «РИВС» разработало специализированные аэрационные узлы для этих флотомашин, которые настраиваются индивидуально под конкретный тип руды. Промышленные испытания показали, что их применение повышает извлечение полезного компонента на 2-3%. Для Удокана это означает десятки дополнительных килограммов меди с каждой сотни тонн руды.

В 2025 году технологи компании уже добились стабильно высокого сквозного извлечения меди из руды на уровне 87,9%. Новое оборудование позволит подойти к стопроцентному показателю ещё ближе. В дополнение к запущенным флотомашинам планируется запуск машин напорной флотации, что расширит фронт основной сульфидной флотации и повысит показатели по извлечению меди в концентрат.

Модернизация обогатительной фабрики — часть масштабной стратегии «Удоканской меди» по расширению производства. Компания входит в многопрофильный холдинг USM и реализует проект освоения Удоканского месторождения меди в Каларском районе Забайкальского края.

В 2025 году комбинат установил рекорд, добыв 19 млн тонн руды. Сейчас компания готовит к запуску гидрометаллургический завод для выпуска катодной меди высшей пробы (99,99%). В перспективе до 2030 года планируется увеличить мощности втрое — до 550 тысяч тонн меди в год.

Источник: Удоканская медь