На АвтоВАЗе в рамках подготовки производства кроссовера Lada Azimut на главном конвейере установлено автоматизированное оборудование для монтажа панорамной крыши, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 30 апреля. Эта модель станет первой Lada с панорамной крышей и сдвижным люком.

Как рассказали на АвтоВАЗе, планируется, что около 40% автомобилей Azimut будут оснащаться этой опцией. Стенд установки крыши разработан специально для производства Azimut. Отмечается, что оборудование спроектировано, поставлено и отлажено российским подрядчиком, который работает практически со всеми автопроизводителями страны.

Роботизированный стенд монтажа панорамной крыши смонтирован в самом начале линии сборки № 1, где выпускаются соплатформенные Aura и Vesta, и будет производиться Azimut. Для установки крыши, которая занимает около четырех минут, кузов перенаправляется на отдельный участок, чтобы монтаж был осуществлен без остановки основного конвейера.

С помощью автоматического манипулятора крыша устанавливается в автомобиль и центрируется по специальным направляющим. Затем интегрированные в манипулятор гайковерты автоматически осуществляют затяжку винтов по периметру панорамной крыши. Гайковерты настроены на необходимый момент затяжки. В случае возникновения несоответствия гайковерт останавливается и подает сигнал оператору.

Прежде для изготовления кузовов с панорамной крышей на АвтоВАЗе была впервые внедрена технология лазерной сварки . Запуск серийного производства кроссовера запланирован на III квартал текущего года.

Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ в период планового оплачиваемого корпоративного отпуска с 1 по 13 мая проведет масштабный комплекс работ по модернизации производства. Всего планируется выполнить свыше 15 тыс. работ суммарной емкостью 110 тыс. человеко-дней, общий бюджет майской модернизации превысит 530 млн рублей.

