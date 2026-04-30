В России представили первые отечественные микшерные пульты
Ранее отечественные микшерные пульты производили только в Советском Союзе. Их перестали использовать, так как они больше не отвечают современным требованиям студий радио- и телевещания.
Российская компания «Тракт» — производитель решений для радио и телевидения — представил первый отечественный микшер. Устройство будет использоваться в радиостудиях и мобильных телевизионных комплексах, передают «Ведомости».
Всего у «Тракта» есть две модели микшерных пультов: Synergy M и Synergy X. В их разработке участвовал крупнейший государственный медиахолдинг России ВГТРК (включает три федеральных телеканала, радиоканал «Культура», региональные радиоканалы, более 80 интернет-ресурсов
Пульт выполнен в формате моноблока, включающего обработку, запись сигнала, маршрутизацию, подключение к аудиопротоколам Dante и AES67 (AoIP) и управление. Устройство поддерживает сохранение пользовательских настроек, а также работает с системами автоматизации радиовещания «Тоника» и «Дигиспот II», разрабатываемыми компанией.
На официальном сайте упоминаются и другие модели микшерных пультов, например, Synergy Мини — компактный микшерный пульт, популярный среди региональных радиостудий. Вышеупомянутый Synergy M поддерживает 10 автоматизированных фейдеров и функцию работы со слоями.
В ассортимент «Тракта» входит и другое оборудования для телевидения и радио: блок измерителя уровня и громкости ТР-702, система автоматизации радиовещания и медиапроизводства «Тоника», модульная вещательная станция ТР-900М, своя операционная система для устройств «Дигиспот» II.
До конца лета 2026 года отечественные микшерные пульты с импортозамещенным ПО будут установлены в региональных студиях ВГТРК в 21 городе России, говорят представители ГК «Тракт».
