Компания «Азимут» оснастила аэропорт Грозного комплексом автоматического управления воздушным движением «Галактика». Система собирает, обрабатывает и предоставляет диспетчерам полную информацию о воздушной обстановке, а также резервирует данные. Модульная архитектура позволяет добавлять новые рабочие места без вмешательства в групповые серверы.

Ввод «Галактики» особенно важен для Чечни с её сложным рельефом и особенностями погодных условий. Ранее «Азимут» уже установил в аэропорту радиолокатор нового поколения АОРЛ-АМИ 2700 и автоматический радиопеленгатор DF 2000. В комплексе эти системы обеспечивают всепогодную навигацию и надёжную связь.

Кроме того, как отметили в Ростехе, в аэропорту Грозного смонтированы комплексный диспетчерский тренажёр, радиомаяк РМП-200 (позволяет определять координаты самолётов и осуществлять связь «земля — борт»), а также автоматизированный приёмно-передающий центр TRS 2000 для фиксированных каналов связи между диспетчерами и экипажами.