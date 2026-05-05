Челябинский компрессорный завод выпустил осушитель воздуха для промышленности
Челябинский компрессорный завод представил новую модель осушителя воздуха — ОВА-500 PN100. Оборудование убирает влагу из пневматических систем, чтобы избежать ржавчины на трубах, поломок техники и замерзания магистралей, сообщили в пресс-службе ЧКЗ.Устройство весом 775 килограммов работает при температуре осушаемого воздуха от +1 до +40 градусов. Производительность осушителя — 500 кубометров воздуха в час, рабочее давление достигает 100 бар, а точка росы — до -40 градусов.
Оборудование оснащено двумя адсорбционными колоннами с переключающими клапанами, глушителями шума, а также фильтрами для очистки воздуха на входе и выходе. Оборудование подходит для промышленных предприятий, где нужен сухой сжатый воздух.
