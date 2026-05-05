На Смоленской АЭС досрочно завершили капитальный ремонт второго блока с модернизацией
Впервые на этом энергоблоке провели работы по управлению ресурсными характеристиками активной зоны реактора. Специалисты восстановили ресурс 156 ячеек технологических каналов и заменили 25 каналов системы управления и защиты.
«Суть работ по УРХ — в исправлении изменившейся со временем геометрии графитовой кладки и возвращении графитовых колонн в проектное состояние. Это непростая задача, ведь графитовая кладка скрыта от глаз, расположена внутри металлоконструкций. Требуется применение специальной оснастки, механизмов и роботизированного оборудования», — пояснил первый заместитель главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда.
