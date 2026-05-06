Нижегородская компания «МС Автомотив», входящая в состав холдинга MGC Group, запустила современный производственный комплекс полного цикла по выпуску и сервисному обслуживанию высокотехнологичной оснастки для автомобилестроения. Продукция востребована крупнейшими автопроизводителями России.

Общие инвестиции в создание производства составили около 120 млн рублей. Из них 50 млн рублей в виде льготного займа по программе «Лизинговые проекты » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России).

С помощью ФРП предприятие приобрело шесть современных металообрабатывающих станков для инструментального цеха. Среди них пятиосевой фрезерный и вертикально-фрезерный обрабатывающие центры, электроэрозионные и радиально-сверлильные станки.

Внедрение нового оборудования позволило создать замкнутый сервисный цикл «от проекта до конвейера» для ключевых автопроизводителей, наладив выпуск и комплексный ремонт пресс-форм и другой технологической оснастки, необходимой для производства автомобильных компонентов. В частности, оснастка компании используется при изготовлении элементов интерьера и экстерьера автомобилей, а также автосидений из пластика.

«Фонд развития промышленности стал для нас не просто источником финансирования, а стратегическим партнером. Участие ФРП позволило в сжатые сроки создать инструментальный комплекс, позволяющий предоставлять широкий спектр услуг нашим заказчикам. Теперь мы полностью закрываем потребности наших партнеров — ведущих автозаводов — в высокоточной оснастке, обеспечивая её полный жизненный цикл. Это наглядный пример эффективности государственных мер поддержки для решения задач импортозамещения», — отметил генеральный директор АО «МС Автомотив» Александр Бриц.

Реализация проекта позволяет повысить производительность при выпуске автокомплектующих: оперативный ремонт, восстановление геометрии и внедрение инженерных изменений в действующую оснастку проводятся без остановки конвейера заказчика.

Изделия изготавливаются исключительно из российских материалов и сырья, уровень локализации производства составляет 100%.