Сегодня в городе Дудинке состоялась торжественная церемония открытия нового цеха по глубокой переработке и консервированию мяса домашнего северного оленя мясоперерабатывающего комплекса «Фактория». Для запуска предприятия закуплено современное оборудование, а открытие нового производства позволило создать десять рабочих мест для квалифицированных специалистов.

На первом этапе предприятие закупило у представителей коренных малочисленных народов Таймыра 110 тонн мяса домашнего северного оленя, тем самым сформировав стабильный рынок сбыта для таймырских оленеводов.

Цех может перерабатывать до двух тонн сырья в сутки. Планируется выпуск более 60 видов продукции из мяса домашнего оленя от колбасы и тушёнки до деликатесов. Вся продукция будет поставляться в магазины Таймыра с дальнейшим расширением на другие регионы России.

Справочно: Проект стал продолжением развития комплекса в поселке Носок, где в 2022 году «Фактория» открыла предприятие по убою и первичной переработке мяса оленя. Тогда для местных жителей было создано 50 рабочих мест. Сам комплекс «Фактория» построен в рамках грантовой поддержки и является резидентом Арктической зоны Российской Федерации и единственным на территории муниципального округа предприятием, которое осуществляет деятельность в области сельского хозяйства в части переработки мяса оленя.