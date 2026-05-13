АО «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») продолжает развивать контрольно-измерительную базу производства. На предприятие поступили два современных интерферометра российской разработки. Приборы предназначены для бесконтактного контроля формы оптических поверхностей и будут задействованы на участке кристаллов оптического производства.

Новое оборудование позволит получать оперативные данные о состоянии поверхности детали после каждого ключевого этапа обработки. На участке кристаллов это особенно важно, так как качество поверхности напрямую зависит от стабильности технологического процесса. С помощью интерферометров специалисты смогут быстро выявлять отклонения и корректировать обработку, а отдел технического контроля получит не просто визуальный анализ, а количественную оценку с фиксацией точных числовых характеристик.

Интерферометры внесены в Государственный реестр средств измерений, что подтверждает их статус полноценных измерительных приборов и особенно важно для серийного выпуска высокоточной оптико-электронной продукции, уточнили в Калашникове.

Внедрение новых приборов позволит подразделениям ЛОМО быстрее получать обратную связь по результатам обработки, сокращать количество повторных операций и обеспечивать высокое качество оптических деталей. Выбор в пользу отечественного оборудования также направлен на развитие кооперационных связей с российскими производителями измерительной техники.