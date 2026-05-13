Ковровский электромеханический завод Холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех представляет пятикоординатный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр КВС мод. В4М5 на 26-й международной выставке «Металлообработка-2026».

— Наше предприятие участвует в выставке «Металлообработка» после довольно долгого перерыва. За это время КЭМЗ нарастил компетенции по выпуску станкостроительной продукции, вся она соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», — отметил генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал"-управляющей организации АО «КЭМЗ» Владимир Пименов. — Модель В4М5 благодаря наклонно-поворотному столу с диаметром планшайбы 410 мм позволяет выполнять полноценную пятиосевую обработку различных деталей. Этот обрабатывающий центр получил высокую оценку специалистов.

Кроме того, обрабатывающие центры серии КВС укомплектованы отечественной системой ЧПУ IntNC PRO. Модульная цифровая система позволяет комплексно решать задачи по управлению токарными, фрезерными, пятикоординатными обрабатывающими центрами и другой станочной продукции.

26-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2026» проходит 12-15 мая в МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва. Познакомиться с продукцией АО «КЭМЗ» можно на стенде 4С165 (павильон № 1, зал № 4).