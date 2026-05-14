«Росатом» модернизировал Смоленскую ТЭЦ-2, заменив оба турбоагрегата и нарастив мощность на 15%
«Росатом Инфраструктурные решения» завершил модернизацию Смоленской ТЭЦ-2. В рамках проекта заменили два турбоагрегата на современные отечественные машины. Второй новый турбоагрегат мощностью 126 МВт введён в эксплуатацию и уже поставляет электроэнергию в Единую энергосистему страны (первый запустили в марте 2025 года).
Как уточняют в Росатом, общая установленная электрическая мощность станции выросла на 15%, до 316 МВт. Повысились надёжность и качество теплоснабжения более чем 200 тысяч жителей Смоленска, а также стабильность поставок электроэнергии и мощности в ЕЭС России.
