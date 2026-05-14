Специалисты «Трансстроймеханизации» (входит в Нацпроектстрой) приступили к формированию основания на новых местах стоянки для воздушных судов. Они выравнивают поверхность под будущее покрытие, уплотняют его и ухаживают за ранее уложенным бетоном, чтобы он набрал прочность.

«Качество бетонной смеси контролируют специалисты собственной лаборатории компании непосредственно на заводе. Большое внимание мы уделяем и качеству самих работ — для этого используем дорожно-строительную технику с системой слежения 3D и GPS-навигацией», — отметил руководитель проекта Алексей Кочемасов.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в конце 2026 года. Будет увеличено количество мест для воздушных судов с 3 до 10, введена в эксплуатацию рулежная дорожка, площадка по обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью, ограждения с техническими средствами охраны периметра.

Магнитогорск — крупнейший деловой и промышленный центр Урала. Создание современной инфраструктуры в его международном аэропорту повысит уровень безопасности полетов и качество предоставляемых услуг.