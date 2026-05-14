Смоленский завод начал выпуск новых котлов для регионов России
«Дорогобужкотломаш» начал поставку новых водогрейных котлов серии «Смоленск-58,2» в регионы России. Новая разработка уже появилась в Москве и Подмосковье. Предприятие также изготавливает четыре котла для Костромской области — эти котлы отличаются компактностью, сниженной металлоёмкостью и высокой газоплотностью, работают на природном газе и лёгком жидком топливе. Предприятие расширяет производственные мощности. Инвестиции в развитие завода с 2020 года составили уже порядка 4 миллиардов рублей. В настоящее время ведется строительство нового цеха площадью около 5 тысяч квадратных метров. Открытие цеха планируется в этом году.
Напомним, котлы смоленского производства установлены практически по всей России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а за границей продукция представлена в Казахстане и Узбекистане.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0