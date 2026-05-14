artal Транспорт, спецтехника и логистика

В сельские школы Курской области поступили 23 новых автобуса. Транспорт приобретён за федеральные деньги по линии Минпромторга. А всего региональный автопарк насчитывает 439 единиц.

Ключи от автобусов были вручены на Красной площади Курска и транспорт сразу отправился в 11 районов региона.

Автобусы разные по габаритам и вместимости: десять — марки ПАЗ, восемь — ГАЗ, три микроавтобуса производства УАЗ и два — КАВЗ. Их распределили между школами с учетом удаленности мест проживания детей от учебных заведений, степени износа старого транспорта и потребности в открытии новых маршрутов.

Поступивший транспорт будет работать в Золотухинском, Железногорском, Касторенском, Конышевском, Курском, Медвенском, Пристенском, Советском, Солнцевском, Фатежском и Щигровском районах.

Транспорт оборудован тахографами, проблесковыми маячками, ремнями на всех пассажирских креслах, камерами видеонаблюдения.

Источник: kursk.ru

