В сельские школы Курской области поступили 23 новых автобуса
В сельские школы Курской области поступили 23 новых автобуса. Транспорт приобретён за федеральные деньги по линии Минпромторга. А всего региональный автопарк насчитывает 439 единиц.
Ключи от автобусов были вручены на Красной площади Курска и транспорт сразу отправился в 11 районов региона.
Автобусы разные по габаритам и вместимости: десять — марки ПАЗ, восемь — ГАЗ, три микроавтобуса производства УАЗ и два — КАВЗ. Их распределили между школами с учетом удаленности мест проживания детей от учебных заведений, степени износа старого транспорта и потребности в открытии новых маршрутов.
Поступивший транспорт будет работать в Золотухинском, Железногорском, Касторенском, Конышевском, Курском, Медвенском, Пристенском, Советском, Солнцевском, Фатежском и Щигровском районах.
Транспорт оборудован тахографами, проблесковыми маячками, ремнями на всех пассажирских креслах, камерами видеонаблюдения.
