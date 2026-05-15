«КАМАЗ» и «Сегежа Групп» договорились об испытаниях в Карелии новой линейки импортозамещённой лесозаготовительной техники «Лесник-2».

Разрабатываемая экосистема закрывает полную технологическую цепочку: от заготовки до вывозки леса и вспомогательных операций. В отличие от предыдущей версии — «Лесник-1», которая была построена с применением импортных комплектующих, серия «Лесник-2» будет состоять из отечественных санкционно устойчивых узлов.

Модернизированные харвестер КАМАЗ-1010, форвардер КАМАЗ-1012 и сортиментовоз с гидроманипулятором на шасси КАМАЗ-65955 отправят на лесные участки уже в ближайшее время. Техника пройдёт проверку на «сегежском полигоне» филиала лесных ресурсов «Сегежского ЦБК» (входит в «Сегежу Групп») — в суровых ландшафтных и климатических условиях российского Севера. Сотрудники лесопромышленного холдинга детально изучат, насколько конструкторам и инженерам удалось учесть их замечания: предыдущую версию, «Лесник-1», тестировали там же, начиная с 2024 года.

«Мы видим существенный спрос со стороны лесопромышленников на надёжную отечественную технику. Сотрудничество с „Сегежей Групп“, одним из лидеров отрасли, позволит нам завершить максимально объективные испытания ключевых лесных машин — харвестера и форвардера — в реальных условиях эксплуатации. Обратная связь от механиков и операторов холдинга поможет нам довести их до серийного производства с учётом актуализированных требований лесозаготовителей», — прокомментировал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Нам критически важно заместить выпадающие объёмы импортной техники российскими аналогами — без потери производительности и при сохранении высоких стандартов безопасности. Если машины лидера российского грузового машиностроения „ПАО КАМАЗ“ покажут заявленные характеристики, мы готовы рассматривать их включение в парк наших лесозаготовительных предприятий», — сообщил президент ПАО «Сегежа Групп» Кирилл Арсентьев.

До 2022 года в Россию ежегодно ввозилось около 1100 единиц лесной техники от мировых производителей. В настоящее время, в связи с уходом иностранных брендов, на рынке наблюдается дефицит машин. Имеющийся парк устаревает, коэффициент технической готовности лесхозов снижается, отмечаются проблемы с поставками запчастей.

Совместный проект по производству и тестированию автотехники «КАМАЗ» и «Сегежа Групп» запустили в 2022 году. Работа ведётся при поддержке Минпромторга России. Основная её цель — воссоздать в стране отрасль лесного машиностроения и решить задачу импортозамещения лесных машин для российского леспрома.