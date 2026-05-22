На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся спуск на воду сухогрузного судна «Могучий» проекта RSD60. Об этом сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин.

Сегодня, в День Волги, на воду спустили сухогрузный теплоход с величественным названием «Могучий». Он предназначен для перевозки минерально-строительных материалов, опасных грузов и контейнеров. Спуск «Могучего» на воду — это значимое событие. Гордимся тем, что такие проекты реализуются именно в нашем районе, — написал на своей странице в ВК Сергей Барулин.

«Могучий» — второй сухогруз проекта RSD60, разработанного в «Морском инженерном бюро». По проекту длина его составляет 118 метра, ширина — 13,2 метра, полное водоизмещение — 6379 тонн, грузоподъемность — 4380 тонн.

Согласно классификации Российского классификационного общества, наблюдавшего за строительством, район плавания судна — «река-море», допустимая высота волны — 3,5 метра, ледовый класс «лед20» говорит об усиленном корпусе, позволяющем совершать рейсы в битом льду.

Из сообщений РКО следует, что судно было заложено еще в 2012 году. Его собрат — сухогруз «Единый» по этому же проекту — был спущен на воду Балаковским ССРЗ в 2017 году. Тогда он стал первым судном, построенным на заводе за последние 30 лет.