В порт строящейся египетской АЭС прибыло судно с крупногабаритным оборудованием. На площадку доставлены корпус реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока, а также четыре парогенератора и компенсатор давления для первого блока. Общий вес груза — около 2000 тонн, рассказали в Росатом.

Всё оборудование изготовлено на волгодонском заводе «Атоммаш». Корпус реактора для второго блока, как и для первого, отправили в декоративном чехле, который сочетает современные научные представления о строении атома с мотивами русских народных промыслов. В «Росатоме» такой чехол называют наглядным символом долгосрочного партнёрства России и Египта.

АЭС «Эль-Дабаа» строится при участии «Росатома» и станет первой атомной станцией в Египте. Она будет состоять из четырёх блоков с реакторами ВВЭР-1200.