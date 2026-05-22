На АЭС «Эль-Дабаа» в Египет доставили корпус реактора для второго энергоблока
В порт строящейся египетской АЭС прибыло судно с крупногабаритным оборудованием. На площадку доставлены корпус реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока, а также четыре парогенератора и компенсатор давления для первого блока. Общий вес груза — около 2000 тонн, рассказали в Росатом.
Всё оборудование изготовлено на волгодонском заводе «Атоммаш». Корпус реактора для второго блока, как и для первого, отправили в декоративном чехле, который сочетает современные научные представления о строении атома с мотивами русских народных промыслов. В «Росатоме» такой чехол называют наглядным символом долгосрочного партнёрства России и Египта.
АЭС «Эль-Дабаа» строится при участии «Росатома» и станет первой атомной станцией в Египте. Она будет состоять из четырёх блоков с реакторами ВВЭР-1200.
