Петербургская компания «МСС» перешла от поставок к разработке и производству антикреновых систем и систем успокоения качки. Об этом Sudostroenie.info рассказали в пресс-службе предприятия.Для выпуска оборудования инженеры и IT-специалисты «МСС» проанализировали все данные, переработали расчёты и перешли к импортозамещению на уровне инжиниринга, системной интеграции и собственного производства.

Как рассказал руководитель направления комплексных решений «МСС» Роман Олейник, сегодня предприятие выступает уже не только как поставщик, но и в качестве системного интегратора: в результате специалисты «МСС» могут проводить расчёты, изготавливать, осуществлять комплексную поставку, проводить шеф-монтажные и пусконаладочные работы, а также обслуживание и ремонт таких систем для нужд российского судостроения.

«Сложность в создании отечественных антикреновых систем — в том, что этой тематикой в России не занимались несколько десятилетий, — рассказал корреспонденту Sudostroenie.info Роман Олейник. — Практически каждый элемент системы мы разрабатываем с нуля, моделируя взаимосвязь её компонентов. Речь идёт, например, о проектных расчётах, математическом моделировании работы системы с учётом геометрии корпуса, а также различных условий эксплуатации судна. Мы также разработали программное обеспечение для управления системой. „МСС“ занимается антикреновыми системами и комплексами успокоения качки с 2010-х годов, за это время мы накопили солидный теоретический и практический опыт».«МСС» уже поставила оборудование антикреновых систем и систем успокоения качки на несколько ключевых заказов, строящихся на отечественных и зарубежных верфях для российских организаций. Среди них — аварийно-спасательные суда проекта MPSV06M на заводе ОСК «Янтарь», научно-исследовательские суда проекта 123 на ССК «Звезда», аварийно-спасательное судно «Борис Лавров» проекта IBSV02 на турецком предприятии Sefine Shipyard, научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» проекта 23680 на «Адмиралтейских верфях» ОСК.Иллюстрация: «МСС»