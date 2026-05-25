АО «ВИС» (предприятие Группы ОАТ, входит в структуру ПАО «КАМАЗ») запустило заводской лабораторно-испытательный комплекс для развития отечественной компонентной базы гидравлических тормозных систем.

На территории тольяттинской промышленной площадки сформирован современный заводской лабораторно-испытательный комплекс в рамках реализации отраслевого проекта по созданию компонентов гидравлических тормозных систем. Комплекс создан на базе полностью перестроенного складского (производственного) помещения и оснащён передовым оборудованием, позволяющим проводить полный цикл испытаний и измерений.

В состав лабораторно-испытательного комплекса вошли пять специализированных стендов: стенд для замера характеристик тормозов, стенд для циклических испытаний барабанных и дисковых тормозов, стенд для испытаний на надёжность барабанных и дисковых тормозов, стенд для испытаний на надёжность вакуумных усилителей тормозов (ВУТ) с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), а также двухпостовой стенд (пневматический и гидравлический) для замера характеристик ВУТ с ГТЦ.

Данное оборудование обеспечивает комплексную оценку работоспособности и долговечности ключевых элементов тормозных систем в соответствии с отраслевыми требованиями. Лаборатория располагает возможностями для проведения геометрических измерений, физико-механических, химических и металлографических испытаний.

Создание лабораторно-испытательного комплекса — ключевой этап в реализации стратегии АО «ВИС» по развитию собственной компетенции в области гидравлических тормозных систем. Новый комплекс обеспечит независимый контроль качества на всех стадиях производства, ускорит процессы доводки изделий и подтверждения их соответствия техническим регламентам.