Начались летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650 В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в Госкорпорацию Ростех). Легкая многоцелевая винтокрылая машина выполнила рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой.

Модернизированный Ка-226Т пилотировал летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения им. Миля и Камова (НЦВ, входит в «Вертолеты России») Александр Чередниченко. Были проверены устойчивость и управляемость Ка-226Т, определены нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.

«Первый полет полностью российского многоцелевого вертолета Ка-226Т — еще одно значимое достижение отечественного авиастроения. Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации. Отмечу, что Минпромторг России совместно с холдингом „Вертолеты России“ продолжает системную работу по импортозамещению воздушных судов», — сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Конструкторское бюро НЦВ Миля и Камова провело работы по импортозамещению вертолета без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, на Ка-226Т установлены модернизированные авионика и система управления, машина получила обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства.

«Госкорпорация Ростех последовательно реализует программу импортозамещения в авиационной отрасли. Очередной шаг — создание полностью отечественной версии вертолета Ка-226Т. Теперь машина оснащена российским „сердцем“ — современным двигателем ВК-650 В. В ходе полета, который продлился 20 минут, силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами вертолета. Ее технические характеристики улучшат летные и эксплуатационные возможности машины. Ожидаем, что доработанная машина будет широко востребована в России и за рубежом», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Ка-226Т способен выполнять широкий круг задач: от перевозки грузов и пассажиров и патрулирования до поисково-спасательных и медико-эвакуационных работ. Модульная конструкция позволяет трансформировать вертолет в различные конфигурации всего за 45 минут.

«Начало летных испытаний обновленного Ка-226Т с российскими двигателями наглядно демонстрирует способность нашей индустрии производить современные воздушные суда высокого качества исключительно на основе собственных технологий и разработок. При этом надо подчеркнуть, что наш обновленный вертолет отличается не только новым российским двигателем, но и более современными и совершенными отечественными бортовыми системами», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Вертолет имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость на экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность. Машина может использоваться на площадках небольшого размера, в том числе на малотоннажных судах, имеет уникальные маневренные характеристики при полетах в условиях городской инфраструктуры, вблизи высотных зданий, может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий.

«Летные испытания Ка-226Т — уже третьей платформы для новейшего двигателя ВК-650В — значимый этап в реализации стратегии импортозамещения в сфере авиации. Сегодня машина показала стабильные параметры на всех режимах полета. Этот полет — результат совместной работы ОДК и „Вертолетов России“, который показывает успешное решение задачи по обеспечению технологического суверенитета», — отметил генеральный конструктор «ОДК-Климов» Евгений Проданов.

ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн, который получил сертификат типа в конце 2024 года. Он обладает повышенной взлетной мощностью и лучшими удельными характеристиками, мощность двигателя на чрезвычайном режиме составляет до 750 л.с. Основные преимущества ВК-650В — модульность конструкции и цифровая система автоматического регулирования типа FADEC.