В Оренбурге состоялся торжественный пуск подстанция 110 кВ компании «Россети Волга». Стоимость строительства превысила 1,4 млрд рублей. Мощность объекта составляет 50 МВА, сообщили в пресс-службе организации.

На подстанции внедрены интеллектуальные системы, позволяющие в режиме реального времени контролировать состояние оборудования. Все технические параметры передаются в диспетчерскую службу и контролируются удаленно. Строительство выполнено в рамках договора технологического присоединения к сетям.

«Высокоавтоматизированный объект отвечает самым современным требованиям», — сообщили в компании, отметив, что проект направлен на экономическое развитие региона.

В сообщении подчеркивается, что в ходе церемонии также отмечено, что доступность и надежность электроснабжения — принципиальное условие для работы инвесторов и развития региона. На это нацелено регуляторное соглашение, которое «Россети Волга» и Правительство Оренбургской области подписали в 2025 году. В соответствии с ним за ближайшие пять лет в энергетический комплекс региона будет инвестировано 22,9 млрд рублей. План перспективного развития включает ряд масштабных проектов: реконструкцию и строительство линий электропередачи и подстанций на территории всей области.

