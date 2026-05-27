25 мая 2026 года Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» получил сертификат ГАЗСЕРТ на шаровые краны. Орган, проводивший оценку: ООО «ТехЭкспертКонсалт» (г. Санкт‑Петербург). Эксперты компании подтвердили соответствие продукции национальным стандартам. Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» является производителем и поставщиком стальных шаровых кранов под собственной торговой маркой «Маршал».

Завод расположен в Луганске, производственные площади составляют 35000 м2. Численность работающих более 750 человек. География поставок охватывает не только Россию, но и страны ближнего зарубежья. Продукция предприятия пользуется спросом в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Молдавии и др.

На сегодняшний день завод выпускает более 8500 наименований изделий номинальным диаметром (DN) от 10 до 800 на номинальное давление (PN) 16, 25, 40, 63, 80, 100 и 160. Предприятие производит как универсальные шаровые краны, которые могут эксплуатироваться в трубопроводах, как с жидкими, так и с газообразными рабочими средами, так и шаровые краны специального назначения (для газа GAS PRO, для пара до +250°C, высокого давления до PN 63-160, с удлиненным шпинделем для подземной установки, с телескопическим удлинителем шпинделя для подземной установки, с переходами на ПЭ-трубы, регулирующие, балансировочные, с уплотнением металл по металлу).

Тип корпуса кранов Маршал — разборный или цельносварной, изготовление возможно из различных высококачественных марок стали: ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т. Тип присоединения к трубопроводу — фланцевое, под приварку, резьбовое (муфтовое, цапковое, штуцерное), комбинированное (приварной/фланцевый).

