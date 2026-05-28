В мае 2026 года представлены два новых специализированных программно-аппаратных комплекса: «Государственность» обрабатывает 300 тысяч классов объектов и 2,4 миллиарда связей, а «Цербер» объединяет межсетевой экран нового поколения с аппаратным балансировщиком трафика. Решения прошли апробацию, сертифицированы ФСТЭК и ФСБ, в отличие от Palantir и F5 BIG-IP, контролируемых США. Подробности — в нашем материале.

Два новых программно-аппаратных комплекса (ПАК) предназначены для построения цифровых экосистем управления и защиты высоконагруженных сетей. Первый комплекс, «Государственность», создан компанией «ГиперГрафГрупп» при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» для интеграции массивов данных в единую модель управления. ПАК способен единовременно обрабатывать более 300 тысяч классов объектов с учётом свыше 2,4 миллиарда взаимосвязей между ними, а его база данных рассчитана на хранение до 500 миллионов записей с анализом через 20 тысяч алгоритмов. Разработка обеспечивает моделирование сценариев развития проектов, предприятий, отраслей или государств с учётом социальных и финансовых аспектов.

В числе мировых аналогов «Государственности» — платформа Palantir Gotham/Foundry, созданная в 2003 году Питером Тилем и используемая спецслужбами, а также инвестиционными банками и хедж-фондами. Платформа Palantir объединяет разрозненные базы данных в общее информационное пространство, позволяя строить приложения поверх единого слоя данных, и, как видно из практики применения в государственных и оборонных учреждениях США, активно задействована в разведывательной аналитике и борьбе с преступностью. В релизе ГК Ростех о комплексе «Государственность» упомянута Stratfor — компания, предоставляющая аналитику для прогнозирования событий, в том числе в области корпоративной безопасности. В отличие от таких западных решений, «Государственность» может использоваться как инструмент для мирных задач — повышения эффективности управления экономикой и роста качества жизни.

Второй представленный комплекс, ПАК «Цербер», создан «РТ-Информ» совместно с компаниями «Код безопасности» и «Цифровые решения» для защиты ИТ-инфраструктуры с высокими требованиями к производительности и доступности. Он объединяет многофункциональный межсетевой экран нового поколения с поддержкой криптографической защиты по стандартам ГОСТ и аппаратный балансировщик трафика DS Proxima, который распределяет нагрузку между узлами и повышает отказоустойчивость. Все компоненты комплекса включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют действующие сертификаты ФСБ и ФСТЭК России. После двух лет пилотной эксплуатации ПАК «Цербер» подтвердил заявленные характеристики и готов к тиражированию в государственных структурах и на экспорт в дружественные страны.

Согласно информации зарубежных источников, для высоконагруженных сетей на западном рынке известны аппаратные балансировщики трафика F5 BIG-IP, способные обрабатывать, по данным современных спецификаций, до 90 тысяч одновременных транспортных соединений и до 270 тысяч HTTP-запросов в секунду. К числу прямых зарубежных конкурентов также относятся A10 Thunder ADC с производительностью, достаточной для использования в ядрах сетей операторов связи, Radware Alteon с масштабируемой пропускной способностью до 320 Гбит/с и Citrix NetScaler ADC, занимающий заметную долю на рынке корпоративных контроллеров доставки приложений.