Чебоксарский завод силовых агрегатов больше двадцати лет делает ходовые системы, узлы и запчасти для российских машиностроительных гигантов. А в 2021 году запустил новое направление — собственную технику под брендом «СИЛАНТ». Теперь это погрузчики (дизельные, газобензиновые, электрические грузоподъёмностью от 1,8 до 5 тонн), трактор-универсал и вездеход 4×4,

Корреспондент «Сделано у нас» посетила стенд компании «СИЛАНТ» (Чебоксарский завод силовых агрегатов) на выставке Logistika Expo, чтобы подробнее узнать о представленных новинках. Одна из них — дизельный вилочный погрузчик на 5 тонн с закрытой кабиной. Впервые на нём поставили российский двигатель: ярославский мотор новой модели.

Вторая — электрический погрузчик «СИЛАНТ ПЭ 3,5» грузоподъёмностью 3,5 тонны. Это опытный образец, и на стенде его представили впервые. Как рассказал представитель компании, машину делали с оглядкой на современные потребности рынка: литий-ионная батарея (от петербургской компании «Лиатех»), современные тяговые электромоторы и удобная компоновка. Правда, моторы пока китайские: «К сожалению, не все компоненты мы на сегодняшний день можем заместить», — признаётся спикер. Но всё остальное — либо собственное производство, либо российские поставщики.

На всю технику дают гарантию 2000 моточасов или 3 года (что наступит раньше). С сервисом, по словам производителя, проблем не будет. У компании есть своя сервисная служба, а там, где её нет, заключают договоры с местными проверенными партнёрами. «Мы не испытываем сложностей с поставкой запчастей, — объясняют на стенде. — Мы же завод полного цикла: компоненты закупаются массово на сборку, либо делаем сами».

Пока объёмы скромные — всего 1% российского рынка. «Мы очень надеемся, что не только госкомпании, но и частный сектор обратит на нас внимание. Есть отечественная продукция, ничем не уступающая европейским аналогам по качеству и гораздо превосходящая то, что сейчас массово завозится из Китая».

Почему стоит выбрать «СИЛАНТ», а не китайский погрузчик? На этот вопрос отвечают прямо: технические решения позаимствованы у лучших европейских брендов — повышенные скоростные показатели, манёвренность, удобный доступ для обслуживания, комфорт оператора. Плюс индивидуальный подход: если клиенту нужна особая комплектация, «готовы в максимально кратчайшие сроки найти техническое решение и предоставить именно ту машину, которая ему нужна».

На стенде также представлена роботизированная платформа. Её разработали для собственных нужд — как технологическую тележку для сборочного конвейера. На неё помещается шасси после сварки и окраски, и по мере движения по участку на него ставят все узлы. Грузоподъёмность — 4 тонны, но платформа сделана с заделом вплоть до 10 тонн. Присмотревшись к ней и проанализировав рынок, в компании поняли: это может быть интересно и другим заводам. Ее можно оснастить дистанционным управлением или добавить электроники.