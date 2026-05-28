ВОИС внесла пульт aspro химбалт в юбилейную книгу.

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности выпустила юбилейную книгу к столетию Гаагской системы и из 2 миллионов патентов на промышленный дизайн выбрали 100 самых значимых. В список наряду с краскопультом производителя строительного оборудования ASPRO попал гелентваген, первым телефон-раскладушка Самсунг и приставка сони плейстейшн.

Как они туда попали? Когда компания регистрирует свой патент на промышленный образец сразу в нескольких странах, это делается в гаагской системе, а если товарный знак, то в ВОИС, так никто в другой стране не сможет просто так использовать ваш дизайн, а так же вы попадаете в мировой реестр. И вот российская разработка питерской компании попала в историю.

