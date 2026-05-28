Фабрика Казаро (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») рассказала о разработанном автомате для розлива йогурта, кефира и сметаны производительностью до 200 литров в час, сообщает отраслевое медиа Agroreport.

Дозировка осуществляется в пластиковые стаканчики объемом до 330 мл и бутылки объемом до 500 мл. Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 304, оснащено одной дозирующей головкой, блоком управления, механизмом калибровки объема продукта, накопительным баком в виде конуса объемом 20 литров, системой пневмоцилиндров для подачи продукта в тару, антикапельной системой, рамой и рабочей поверхностью для удобства работы оператора. Имеющиеся опции: компрессор и система с винтовым насосом подачи продукта в накопительный бак.

Оператор выбирает на блоке управления вариант тары: стакан или бутылка. Далее вставляет тару в специальный держатель и нажатием кнопки «Пуск» запускает процесс дозирования. Тара поднимается к раздаточной головке, происходит выдача продукта необходимого объема. Далее тара автоматически опускается, оператор убирает ее. Следующее заполнение происходит после повторного нажатия кнопки запуска.