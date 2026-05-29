Мы сняли большой репортаж с выставки Металлообработка 2026. Я настоятельно рекомендую его к просмотру всем, кто по какой-то причине приуныл и разуверился в способностях России преодолевать сложности. Это лекарство.

Простой парень из Перми создал свой станок с ЧПУ и выпускает его серийно. Команда молодых энтузиастов разработала линейку 3D-сканеров и производит их тысячами. Санкт-Петербургский институт наладил производство уникальных установок лазерного выращивания. Их земляки создали пятиосевой станок для обработки сложных изделий, а белорусские специалисты привезли в Россию необычные решения по автоматизации. Как сегодня российская промышленность конкурирует с Китаем? А где разумнее не конкурировать, а сотрудничать? В сегодняшнем репортаже с выставки «Металлообработка-2026» покажем вам пять разных историй о том, как наши люди своим умом и руками двигают индустрию вперёд!