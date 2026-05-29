АО «Сукремльский чугунолитейный завод» отгрузил очередную партию заготовок плиты ЧХ1 КП2021.158-ТМ. Изделия предназначены для футеровки каркаса маневровых коксотушильных вагонов коксохимического производства для транспортировки горячего кокса с температурой 1000-1100С.

Плиты изготавливаются из жаропрочного хромистого чугуна (ЧХ1). По заявленному назначению продукция используется в качестве экранной футеровки: она защищает металлический корпус вагона от деформации и прогара, сохраняя тепло в кузове и исключая тепловое воздействие на ходовую часть и внешнюю обшивку. Правильно изготовленные плиты по геометрическим размерам, обеспечивают после укладки плотность и герметичность вагона, что положительно сказывается на качестве тушения кокса и, как следствие, обеспечивает соответствующее качество продукта, производимого коксохимиками. Материал ЧХ1 достаточно устойчив к перепадам температур, абразивному истиранию и агрессивной водной среде. Конструкция заготовки (КП2021.158-ТМ) оптимизирована для крепления на стенках вагона, обеспечивая теплоизоляцию при контакте с раскалённым коксом.

«Футеровочные плиты — это барьер между высокотемпературным грузом свыше 1000С и корпусом вагона, а также сплошной каркас, обеспечивающий качество тушения кокса. Использование чугуна ЧХ1 гарантирует, что стенки вагона не деформирует от высоких температур и не появятся микротрещины, что критически важно для многократных циклов выдачи и тушения кокса в тушильных башнях, также использование данного вида материала при изготовлении плит, позволяет повысить их стойкость к истиранию и тем самым увеличить межремонтный период коксотушильных вагонов», — пояснил главный инженер АО «Сукремльский чугунолитейный завод» Дмитрий Зеленцовский.

Предприятие рассматривает возможность расширения линейки жаропрочного и износостойкого литья для металлургической, машиностроительной и горнодобывающей отраслей.