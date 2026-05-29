На «Красном Сормово» ОСК заложили очередное судно проекта RSD59
На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония закладки киля сухогруза проекта RSD59. По традиции в Цехе № 2 КСП судостроители установили памятную закладную доску на днищевую секцию будущего судна.
Как отмечает ОСК, совсем скоро эта секция переместится на стапель, где начнется формирование прочного стального корпуса.
Проект RSD59 зарекомендовал себя как один из наиболее востребованных в сегменте грузоперевозок благодаря своей универсальности и надежности. Данный сухогрузы оснащены современными технологиями, обеспечивающими высокую эффективность и безопасность эксплуатации. Они способны работать как на морских, так и на внутренних водных путях, включая ограниченные районы плавания. Суда проекта RSD59 отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и универсальностью.
«Красное Сормово» — ключевая верфь ОСК по строительству судов класса «река-море». Предприятие внедряет непрерывное конвейерное производство, что позволяет ускорять выпуск флота нового поколения. В перспективе это позволит предприятию выпускать до 20 сухогрузов в год.
