Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) передал МЧС России очередную партию плавсредств. Новая техника для российских спасателей предназначена для патрулирования акваторий, проведения поисково-спасательных операций, а также оперативной доставки специалистов и оборудования в труднодоступные районы.

Катер РПК-640. ФОТО: КМЗ.

Об этом MASHNEWS рассказали в пресс-службе предприятия.

В мае с производственных площадок КМЗ для ведомственных структур отгрузили четыре катера РПК-640 и шесть аэролодок 650-К.

«Современные катера и аэролодки отличаются высокой маневренностью, надежностью и возможностью работы в сложных гидрометеорологических условиях, что особенно важно при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — рассказали на предприятии.

Аэролодка 650-К. ФОТО: КМЗ.

Согласно контракту, стоимость которого 1,3 млрд рублей, МЧС должно получить 57 аэролодок до 1 декабря 2027 года.

Контракт на поставку исполняется с опережением графика: с ноября 2025 года по март 2026-го КМЗ поставил 30 аэролодок для МЧС, и сейчас поставка завершается.

В ходе серийного производства заводчане применяют новые решения для ускорения постройки заказов.

«Сборка судового корпуса требует от специалистов предельной точности и кропотливого труда. Чтобы облегчить этот монотонный процесс и повысить производительность, инженеры разработали специальный комплект кондукторов. Благодаря этому решению время, затрачиваемое на сборочные операции, удалось значительно сократить», — рассказали представители КМЗ.

Как уточнили конструкторы предприятия, ввиду высокой трудоёмкости и кропотливости сборочных операций при формировании судовых корпусов специалисты разработали специализированную оснастку: «Таким образом созданный набор технологических кондукторов позволил значительно сократить временные затраты на выполнение рутинных монтажных работ».

Кингисеппский машиностроительный завод последовательно развивает направление судостроения и продолжает снабжать государственные службы катерами разных модификаций. «Регулярные поставки техники подтверждают доверие к предприятию как к надёжному партнёру, обеспечивающему силовые и экстренные ведомства современной техникой росъийского производства», — резюмировали на КМЗ.

СПРАВКА:

Катер РПК-640 — это судно с жестким корпусом, закрытой рубкой, с носовым и кормовым самоотливными кокпитами. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

Аэролодка 650-К предназначена для патрулирования, инспекционных и оперативных работ во внутренних водах и прибрежных районах территориальных морей РФ при круглогодичной эксплуатации по льду, ледяным торосам, в районах Крайнего Севера, по мелководью, горным рекам, болотистой местности. Она может использоваться для доставки персонала и срочных грузов к удаленным нефтегазовым объектам. Машина относится к классу амфибийных транспортных средств на воздушной подушке.