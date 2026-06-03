Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов Удмуртской Республики) запустил производство бесшовных шестигранных циркониевых труб. Продукция будет служить чехлами тепловыделяющих сборок в активных зонах наземных атомных станций малой мощности (АСММ), сообщила пресс-служба завода.

Проект наземной атомной станции малой мощности (АСММ) «Росатома» разработан на основе судовых установок атомного ледокола. Для наземной модификации РИТМ-200 потребовалось нарастить длину шестигранных труб при сохранении всех других необходимых технических характеристик. При этом тепловая мощность РИТМ-200Н составит 190 МВт по сравнению со 175 МВт у судовой реакторной установки.

«Для освоения новой номенклатуры наши специалисты провели научно-исследовательские работы и предложили оптимальную технологию серийного производства. Первая партия новой продукции уже изготовлена. В перспективе планируем кратный рост выпуска изделий для АСММ», — отметил генеральный директор Чепецкого механического завода Сергей Чинейкин.

Преимущества реакторов малой мощности заключаются в компактности, модульности и более быстром и экономичном строительстве. Такие реакторы дают возможность когенерировать электроэнергию и тепло при сохранении высокой надёжности и экологичности атомной энергетики. АСММ особенно актуальны для отдалённых районов без доступа к единой энергосистеме и источникам ископаемого топлива.

Распространение АСММ поможет развивать новые промышленные зоны и повысит качество жизни людей благодаря отказу от устаревших энергообъектов на дизеле и угле и стабильной электроэнергии и тепла.

ДЛЯ СПРАВКИ: Чепецкий механический завод — одно из крупнейших предприятий России и мировой лидер по производству изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Компания является крупнейшим поставщиком материалов для изготовления ядерного топлива атомных станций

Основное направление деятельности АО ЧМЗ — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Циркониевый прокат завода используется на всех энергетических и транспортных реакторах России.

Завод активно развивает новые области металлургии — изготавливает продукцию из титановых сплавов, металлического кальция, гафния, тантала, ниобия, материалы для аддитивных технологий. Изделия АО ЧМЗ применяют в различных отраслях промышленности, в том числе судостроении, металлургии, медицине и нефтегазовой сфере.