Спортивный комплекс с универсальным игровым залом построен в рамках региональных программ социального развития. Он получил имя уроженца города, героя СВО Дмитрия Васильева.

Общая площадь трехэтажного здания превышает 2,1 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя многофункциональный спортивный зал для волейбола, баскетбола и мини-футбола; зал единоборств с комфортными раздевалками и душевыми, беговую дорожку для легкоатлетической подготовки, а также массажный кабинет.

Единовременная пропускная способность комплекса — 50 человек в час, что позволит организовать регулярные занятия для разных возрастных групп и спортивных секций.

В рамках открытия состоялись кубок по мини-футболу среди команд из Ижморского, Тяжинского, Тисульского, Чебулинского и Мариинского округов, а также тренировка по карате с элементами показательных выступлений.

В течение последних трех лет на территории Кузбасса открылось два новых спортивных объекта: ледовый дворец в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа и футбольный манеж в Новокузнецке. Капитальный ремонт выполнен в спортивном зале СК «Металлург» Гурьевска и манеже МАФСУ «СШОР № 7» в Кемерове. Также проведена реконструкция стадиона «Темп» в Юрге.