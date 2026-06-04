«Силовые машины» завершили ключевые работы над турбиной ГТЭ-65
Первую российскую газовую турбину F-класса готовят к выпуску. «Силовые машины» завершили механообработку корпусных деталей и сборку ротора для ГТЭ-65. Оборудование находится в финальной стадии изготовления.
Головной образец турбины мощностью 67,7 МВт отправят на Пермскую ТЭЦ-14. Там ГТЭ-65 будет работать в составе парогазовой установки (ПГУ) мощностью 105 МВт вместе с паровой частью и котлом-утилизатором, пояснили в Силовых Машинах.
Этот проект станет первым в российском ТЭК примером когенерации с применением ГТЭ-65. В дальнейшем планируется использовать типовые энергоблоки ПГУ на 100 МВт на базе этой турбины для модернизации систем теплоснабжения в российских городах.
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