Первый в России эвакуатор со сдвижной платформой на шасси КАМАЗ-53251
Завод спецтехники «Смартэко» представил эвакуатор со сдвижной платформой на базе шасси КАМАЗ-53251. Модель предназначена для перевозки тяжелой техники и оснащена механизмом частичной погрузки (Бриль) грузоподъемностью 2,5 тонны.
Надстройка:
На автомобиль установлена сдвижная платформа с полезным размером 7500×2500 мм. Платформа оснащена гидравлической лебедкой грузоподъемностью 6 тонн и задними аутригерами.
Бриль:
Механизм частичной погрузки грузоподъемностью 2,5 тонны имеет двухслойную антикоррозийную защиту: горячее цинкование + гальваническое покрытие. В комплект бриля входят различные вилки и захваты.
Шасси:
Эвакуатор Смартэко установлен на шасси КАМАЗ-53251. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 301 л.с. и механической 9-ступенчатой коробкой передач.
Пневматическая подвеска ECAS позволяет менять высоту платформы при погрузке и обеспечивают высокую плавность хода.
Шасси подготовлено для длительных рейсов: кабина оборудована полноценным спальным местом, холодильником и кондиционером. Платформа имеет ящики для такелажного оборудования в переднем ограждении и пластиковые кофры, закрепленные на раме. Проблесковые маяки на крыше запитаны напрямую в проводку автомобиля, что позволило убрать лишние провода и оставить свободным прикуриватель.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0