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Завод Смартэко Производство

Первый в России эвакуатор со сдвижной платформой на шасси КАМАЗ-53251

Завод спецтехники «Смартэко» представил эвакуатор со сдвижной платформой на базе шасси КАМАЗ-53251. Модель предназначена для перевозки тяжелой техники и оснащена механизмом частичной погрузки (Бриль) грузоподъемностью 2,5 тонны.

Надстройка:

На автомобиль установлена сдвижная платформа с полезным размером 7500×2500 мм. Платформа оснащена гидравлической лебедкой грузоподъемностью 6 тонн и задними аутригерами.

Бриль:

Механизм частичной погрузки грузоподъемностью 2,5 тонны имеет двухслойную антикоррозийную защиту: горячее цинкование + гальваническое покрытие. В комплект бриля входят различные вилки и захваты.

Шасси:

Эвакуатор Смартэко установлен на шасси КАМАЗ-53251. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 301 л.с. и механической 9-ступенчатой коробкой передач.

Пневматическая подвеска ECAS позволяет менять высоту платформы при погрузке и обеспечивают высокую плавность хода.

Шасси подготовлено для длительных рейсов: кабина оборудована полноценным спальным местом, холодильником и кондиционером. Платформа имеет ящики для такелажного оборудования в переднем ограждении и пластиковые кофры, закрепленные на раме. Проблесковые маяки на крыше запитаны напрямую в проводку автомобиля, что позволило убрать лишние провода и оставить свободным прикуриватель.

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Источник: smarteco.ru

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