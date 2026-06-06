Ведущий российский производитель специальной техники — группа компаний UMG на главной отраслевой выставке CTT Expo 2026, проходившей в МВЦ «Крокус Экспо» с 26 по 29 мая, представила ключевые новинки, подтверждающие курс на импортозамещение, повышение безопасности и эффективности работы спецтехники.

Генеральный директор Группы компаний UMG Константин Николаев отметил: на «СТТ Expo» мы видим высокий запрос со стороны заказчиков на надежную, технологичную и, главное, доступную в обслуживании технику. Наши новинки с отечественными двигателями и интеллектуальной системой безопасности — это прямой ответ на этот запрос. На стенде мы провели более сотни переговоров и получили не просто обратную связь, а конкретные коммерческие сигналы, подтверждающие правильность нашего вектора развития".

Центральной темой экспозиции UMG стало расширение линейки двигателей и внедрение систем интеллектуальной защиты. Ключевыми премьерами стали:

Гусеничный экскаватор UMG E225C с двигателем КАМА-ДИЗЕЛЬ: 23-тонная машина с рекордными параметрами копания (глубина до 6 870 мм) теперь доступна с надежным силовым агрегатом КАМА-ДИЗЕЛЬ 667 (125 кВт). Усиленное рабочие оборудование с использованием более прочных марок российской стали позволяет уверенно работать с грунтами 4-й категории. Посетители высоко оценили доступные опции: увеличенную ширину гусениц (до 1000 мм), систему дистанционного управления с радиусом действия до 20 км и сверхдлинное рабочее оборудование с радиусом копания 16 метров и глубиной копания 12,27 метра.

Колесный экскаватор UMG Е200W: Модель прошла комплексную модернизацию, получив улучшенную систему охлаждения и новую гидростатическую трансмиссию с увеличенной скоростью передвижения. Также стоит отметить аутригеры с шарнирными опорами, что позволяет машине работать с опор с минимальным повреждением дорожного покрытия. Добавились и стабилизаторы (гидравлический замок) переднего моста, что дает возможность работать с колес, без вставания на опоры. Обновления коснулись и оснащения кабины, что позволило повысить комфорт оператора. Увеличенный топливный бак в совокупности с экономичным двигателем продлевает интервалы между заправками. Также машина обрела новый современный облик (новая капотная система и противовес), который привлекал внимание гостей стенда.

Промышленный перегружатель UMG Е350WH с интеллектуальной системой безопасности: В базовую комплектацию самой тяжелой отечественной машины теперь интегрирована инновационная система автоматического контроля рабочей зоны. Встроенный функционал «Виртуальный потолок», «Виртуальная стена» и защита кабины автоматически предотвращают опасное сближение с инфраструктурными объектами, линиями высоковольтных передач. Используемое оборудование просто в монтаже и не требует дорогостоящего обслуживания.

Экскаватор-погрузчик UMG TLB 945: Универсальная машина на равновеликих колесах с уникальной геометрией экскаваторного и погрузочного оборудования (max радиус копания — 7 м, max глубина копания — 5,7 м). Модель с уровнем локализации свыше 80% оснащается телескопической рукоятьюэкскаваторного оборудования, а также многофункциональным погрузочным ковшом «7 в 1» объемом 1,2 м³ с двухцилиндровым приводом. Управление гидросистемой осуществляется с помощью электронных джойстиков. Машина комплектуется гидромеханической трансмиссией с автоматическим переключением передач. Увеличенная теплоотдача системы охлаждения двигателя расширяет географию эксплуатации TLB 945 на регионы с жарким климатом, а функция «возврат к копанию» и система стабилизации входят в стандартную комплектацию.

В рамках деловой программы выставки команда UMG организовала и провела сессию на тему: «Отечественная техника нового поколения: инновации, роботизация и человеческий ресурс». Мероприятие собрало более 50 отраслевых специалистов.

Модератором выступил Андрей Ловков, коммерческий директор компании ID-MARKETING. В живой дискуссии приняли участие ведущие эксперты рынка: Алексей Рыбников, председатель Совета директоров ООО «ДГидравлика», Петр Кукиев, генеральный директор ООО «Проект Системы», Дмитрий Аксянов генеральный директор и Николай Воршилов директор по развитию ООО «Омникомм Тверь», Юрий Левицкий, директор по продукту ООО «СДМ», Николай Шамаль, директор по развитию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), а также представитель системы образования — Ираида Ласкина, МЦК техникум им. С.П. Королева.

В ходе сессии участники обсудили цифровизацию производственного цикла, влияние роботизации на создание техники для дорожно-строительной отрасли и принципы импортозамещения компонентов. Отдельный блок дискуссии был посвящен человеческому ресурсу: эксперты сошлись во мнении, что без подготовки квалифицированных кадров невозможна полноценная трансформация отрасли.

В этом году в выставке приняли участие более 902 компаний-экспонентов из 6 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Турция, Южная Корея), а экспозиция заняла пять залов и открытые площади МВЦ «Крокус Экспо». UMG благодарит всех партнеров и гостей за продуктивный диалог и интерес к отечественной технике.

Валерий ВАСИЛЬЕВ. Фото автора.