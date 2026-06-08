Холдинг «АГРОСИЛА» продолжает развивать собственное семеноводческое направление и последовательно увеличивает использование семян отечественной селекции по ключевым сельскохозяйственным культурам.

Сегодня доля российских семян в структуре посевов холдинга достигла 56% по кукурузе, 76% по рапсу, 54% по подсолнечнику и 83% по сахарной свёкле. Такой подход позволяет снижать зависимость от зарубежного семенного материала, обеспечивать устойчивость производства и формировать собственную сырьевую базу для перерабатывающих предприятий компании.

Работа по собственному развитию семеноводства ведётся на базе Семенного завода агрофирмы «Кама», входящей в состав холдинга. Предприятие обеспечивает полный цикл — от испытания новых сортов и гибридов до подготовки высококачественного посевного материала для собственных хозяйств. Современный технологический комплекс завода позволяет автоматизировать большинство производственных процессов — от приёмки и сушки до калибровки и фасовки семян. Использование фотосепараторов повысило качество посевного материала и сократило потери семян с 25% до 5%.

Ежегодно предприятие производит около 31 тыс. тонн семян, полностью обеспечивая потребности агрофирм холдинга. На сортоиспытательных участках компании тестируется более 100 перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. По итогам испытаний сортовой состав семян обновляется на 10-15%.

Для производства семян высших репродукций «АГРОСИЛА» сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и приобретает оригинальный семенной материал непосредственно у авторов сортов. Это позволяет сохранять высокий генетический потенциал культур и обеспечивать стабильное качество семенного фонда.

Развитие собственного семеноводства позволяет «АГРОСИЛЕ» не только обеспечивать производственные потребности, но и усиливать контроль над качеством будущего урожая, себестоимостью продукции и стабильностью поставок сырья для переработки. В условиях растущей роли отечественной селекции это направление становится одним из важных факторов устойчивости и дальнейшего развития агрохолдинга.