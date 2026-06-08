На Машиностроительном заводе в Электростали (входит в Топливный дивизион «Росатома») изготовили ядерное топливо для стартовой загрузки реактора четвёртого энергоблока индийской АЭС «Куданкулам». Продукцию приняли с участием представителей заказчика — Корпорации по атомной энергии Индии, сообщили в Росатом.

Тепловыделяющие сборки для реактора ВВЭР-1000 сделаны в рамках контракта «ТВЭЛ» на топливообеспечение блоков № 3 и № 4 на весь срок их службы. Стартовую загрузку для третьего блока ранее изготовили на Новосибирском заводе химконцентратов и поставили в Индию в декабре 2025 года.

За время эксплуатации двух энергоблоков первой очереди (запущены в 2013 и 2017 годах) российские и индийские специалисты внедрили усовершенствованное топливо ТВС-2М, которое отличается жёсткой конструкцией, антидебризным фильтром нового поколения и большей массой урана. Это позволило увеличить непрерывный цикл работы с 12 до 18 месяцев: блоки реже останавливаются на перегрузку топлива и вырабатывают больше электроэнергии.

Прогресс строительства второй очереди (блоки № 3 и № 4) превышает 80%, поставки оборудования в рамках российской ответственности — более 95%. Третья очередь (блоки № 5 и № 6) готова более чем на 40%. Вторая очередь станет первой в истории, где энергоблоки ВВЭР-1000 запустят сразу в 18-месячном топливном цикле — эти решения ранее были отработаны на действующих блоках в России и Китае.

Здание хранилища свежего топлива спроектировано с расчётом на все четыре блока и позволит закрывать потребности как второй, так и третьей очереди. АЭС «Куданкулам» расположена на юге Индии, в штате Тамилнад. Всего здесь планируется шесть блоков с реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6000 МВт. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования — «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион «Росатома»). Российская сторона не только поставляет топливо, но также оказывает инжиниринговые услуги, повышая эффективность блоков за счёт новых решений по топливу и топливному циклу.