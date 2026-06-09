В Якутии открыли новый социально-геронтологический центр
В День социального работника состоялось открытие Маттинского социально-геронтологического центра в селе Матта Мегино-Кангаласского улуса. Его общая площадь — более 5 тысяч квадратных метров. Для пожилых и людей с инвалидностью созданы просторные комнаты, места для отдыха и общения, зал адаптивной физкультуры, помещения для кружков и мастер-классов.
Сейчас в центре проживают 40 человек, к концу июня планируют завершить заселение. Самой старшей жительнице — 99 лет. Центр расположен на берегу озера Матта, рядом с лесом. Жители района смогут приходить сюда днём на занятия, в кружки и для общения. Скоро запустят проект «Передышка»: пожилого человека можно будет временно разместить в центре, чтобы его близкие могли отдохнуть и восстановить силы.
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