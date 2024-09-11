В Якутии запустили цех по производству кинопроекторов «Экстра Синема»

В новом цехе кипит работа. Очередной проектор почти готов. Остаётся маленький штрих — закрепить детали.

«Отечественные кинопроекторы собираются буквально вручную. При этом объёмы впечатляющие. В цехе будут выпускать до 15-ти проекторов в день, а в год — до пяти тысяч. Это позволит обеспечить оборудованием кинозалы всего региона и даже выйти по охвату за его пределы», — Инна Удовкина.

Это не только проектор, а целая экосистема для кинотеатров. Управление происходит с единой цифровой платформы, на которой выбирают фильм и назначают сеансы.

«Безопасность наша на высшем уровне. В нём свой сервер и через интернет передаются новинки фильмов. Закачиваются и показываются только на этом проекторе», — отметил Андрей Руфов, технический специалист киносети «Экстра Синема».

В прошлом году аппаратуру представили Президенту страны. После Владимир Путин поручил разработать и реализовать государственную программу по оборудованию кинозалов в малых городах и сёлах с численностью до 50 тысяч человек. В этом году киносеть планирует запустить сорок залов почти в 20 районах республики.

«От начала финансирования до доставки комплектующих, сборки и установки оборудования в домах культуры, весь этот процесс делаем за 90 календарных дней. То есть, за три месяца мы можем практически даже не только 40 залов, а сотнями залов запускать», — сказал Пётр Чиряев, директор киносети «Экстра Синема».

Одновременный запуск залов, оснащённых технологией «Экстра Синема», состоится 4 октября. А это значит, что скоро больше 70-ти тысяч зрителей смогут смотреть кино на большом экране в своих посёлках.

«Одновременно с городом, вместе с республикой будем смотреть кинопремьеры. Во время распутицы весной дороги нет и в это время мы выпадаем из культурной жизни», — поделилась Галина Игнатьева, директор Центра культуры «Сарыал» Качикатского наслега.

Проект охватывает даже арктические населённые пункты. В одном из главных учреждений культуры районного центра Эвено-Бытантайского улуса так же с нетерпением ждут премьер кинематографа.

«Мы раньше только детям мультики показывали. А сейчас возьмём большой проектор и с удовольствием покажем кино», — говорит Мария Аммосова, музыкальный оформитель Этнокультурного центра «Гарпан».

В долгосрочных планах киносети — открыть не менее 150 залов на территории республики. И со следующего года начать выходить в другие регионы России.

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