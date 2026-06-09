8 июня, в День социального работника, в селе Сурхахи Назрановского района состоялось торжественное открытие третьего корпуса ГБУ «Социально-оздоровительный центр пожилых людей и инвалидов — Дом ветеранов», построенного по заказу Минстроя Ингушетии.

Учреждение создано в 2010 году и расположено в живописной лесной зоне на окраине села Сурхахи. Центр предоставляет услуги бесплатно, обеспечивая отдых, оздоровление и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, участников боевых действий в Афганистане, ветеранов, участников и инвалидов специальной военной операции, а также пожилых людей и инвалидов I-III групп.

Изначально Дом ветеранов представлял собой одно здание постройки начала 1990‑х годов на 30 мест. Высокий спрос на услуги учреждения сделал необходимость расширения очевидной, и было принято решение о строительстве новых корпусов в рамках комплексных программ социальной поддержки.

По государственной программе Ингушетии «Социальная поддержка и содействие занятости населения» (подпрограмма «Старшее поколение»), а также по государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», федеральному проекту «Старшее поколение» и национальному проекту «Семья» реализован поэтапный проект модернизации и наращивания мощностей Дома ветеранов.

Первый новый стационарный корпус на 50 коек, общей площадью около 4,3 тыс. кв. м и этажностью четыре этажа, был построен в период с октября по декабрь 2020 года. Объем финансирования составил порядка 146 млн рублей. Второй корпус, также на 50 мест и с аналогичными технико-экономическими показателями (площадь около 4,3 тыс. кв. м, четыре этажа), возводился с марта по декабрь 2023 года. Его строительство профинансировано в объеме примерно 317 млн рублей. Завершена реконструкция третьего корпуса мощностью 40 мест, общей площадью около 1,6 тыс. кв. м и этажностью три этажа. На эти цели направлено около 264 млн рублей, в том числе свыше 51 млн рублей предусмотрено на современное технологическое и реабилитационное оборудование. Работы велись с апреля 2025 года по май 2026 года.

Новый корпус оснащен новейшими средствами реабилитации и ухода. Здесь предусмотрены 20 палат дневного пребывания, столовая, помещения для досуговых мероприятий, кабинеты медицинского обслуживания, физиотерапии и психологической помощи. Для постояльцев организованы залы лечебной физкультуры, сенсорная и солевая комнаты, кабинеты массажа и функциональной диагностики.

На территории центра сформирован единый благоустроенный комплекс: три жилых корпуса, спортивная площадка, бассейн, прогулочные аллеи.

Общая мощность учреждения достигла 140 мест единовременного пребывания вместо прежних 30. В 2025 году отдых и оздоровление в Центре получили около 650 человек, по состоянию на 1 июня 2026 года услуги предоставлены уже более чем 340 получателям.

Открытие третьего корпуса Дома ветеранов в Сурхахах завершает ключевой этап развития этой площадки и создает основу для дальнейшего расширения спектра услуг. Реализация последующих планов по благоустройству территории, созданию парка и ботанического сада, развитию лечебно-трудовой терапии и укреплению кадрового потенциала позволит Центру и далее оставаться опорным учреждением социальной сферы Ингушетии.