ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи третьего серийного электросудна проекта «Москва 2.0», сообщает пресс-служба компании.

Суда этого проекта строятся в Ленинградской области на верфи «Эмпериум» по заказу ГТЛК для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Судно «Пушкин» было законтрактовано ГТЛК в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России.

Напомним, электросудно «Пушкин» было спущено на воду 13 мая 2026 года. Оно продолжает линейку городских электросудов нового поколения, созданных на базе легендарных теплоходов типа «Москва».

Двухпалубное электросудно с гибридной силовой установкой рассчитано на перевозку 140 пассажиров. На борту предусмотрены три салона различного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях.

В Ленинградской области на верфи «Эмпериум» 21 мая 2025 года состоялся спуск на воду первого электросудна проекта «Москва 2.0». Строительство этих судов ведется для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» в рамках реализации государственной программы обновления гражданского флота в РФ при участии компании АО «Машпромлизинг».

Головное судно проекта носит название «Стрельна» — в честь территории на южном берегу Финского залива, места расположения знаменитого Константиновского дворца.

Закладка первого судна серии состоялась 27 апреля 2024 года. К 2030 году планируется построить 25 судов данной модели.