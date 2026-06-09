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Блог компании Октава ДМ™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

«Невесомые и беспроводные»: всё о профессиональных гарнитурах Октава

«Октава ДМ» (технологический партнёр Госкорпорации Ростех) производит профессиональные компьютерные гарнитуры на собственном заводе в Туле. Компания предлагает широкий ряд устройств под разные задачи.

© oktavadm.ru

Монофонические гарнитуры серии ГК-3

Профессиональные гарнитуры серии ГК-3 ориентированы в первую очередь для колл-центров, деловых переговоров, совещаний и повседневных звонков. Заказчик может выбрать один из двух вариантов исполнения: проводная модель ГК-3 или беспроводная ГК-3Б.

Ключевая особенность монофонических гарнитур — система подавления фоновых шумов. Она позволяет сосредоточиться на разговоре и заметно повышает разборчивость речи собеседника, что критически важно при работе в шумных офисах или дома.

Инженеры предусмотрели продуманную эргономику: одноухие гарнитуры ГК-3 оснащены поворотным механизмом ножки микрофона и удобной кнопкой Mute для быстрого отключения микрофона. Беспроводная версия ГК-3Б поддерживает Bluetooth версии 5.2, что гарантирует стабильную передачу больших объемов данных без потери качества звука даже при значительном удалении от источника сигнала.

Стереофонические гарнитуры серии ГК-4

Серия ГК-4 предназначена для тех, кому недостаточно просто голосовой связи и требуется полноценное звуковое погружение. Эти модели востребованы не только в корпоративной среде — для переговоров и совещаний, — но и в гейминге, а также при работе с мультимедийным контентом.

Заказчик также может выбрать между проводной моделью ГК-4 и беспроводной ГК-4Б. Стереофонические гарнитуры Октава также оснащены функцией активного подавления фоновых шумов, которая эффективно фильтрует посторонние звуки и делает речь собеседника максимально разборчивой.

Эргономические решения остались такими же продуманными: поворотный механизм ножки микрофона и кнопка Mute — стандартное оснащение. Беспроводная версия ГК-4Б, как и её монофоническая «сестра», использует Bluetooth 5.2, обеспечивая надежное соединение и высокое качество звука на расстоянии.

Все гарнитуры «Октава ДМ» имеют официальные сертификаты совместимости с российскими операционными системами — РЕД ОС и Astra Linux. Это подтверждает корректную работу устройств в среде отечественного ПО без дополнительных настроек и драйверов. Наличие сертификатов критически важно для государственных организаций и предприятий, работающих в рамках импортозамещения, так как подтверждает возможность закупки и использования гарнитур в полностью российских цифровых контурах.

Технические хар-ки

ГК-3

ГК-4

ГК-3Б

ГК-4Б

Тип гарнитуры

Проводная, моно

Проводная, стерео

Беспроводная, моно

Беспроводная, стерео

Частотный диапазон микрофона, Гц

100-10 000

100-10 000

100-10 000

100-10 000

Частотный диапазон телефона, Гц

20-20 000

20-20 000

20-20 000

20-20 000

Импеданс телефона, Ом

32

32

32

32

Чувствительность микрофона, дБ

— 40 ± 1

— 40 ± 1

— 40 ± 1

— 40 ± 1

Разъем подключения

USB-C

USB-C

Bluetooth, v5.2

Bluetooth, v5.2

Работа с операционными системами

Windows/

Mac/Red OC/

Astra Linux

Windows/

Mac/Red OC/

Astra Linux

Windows/

Mac/Red OC/

Astra Linux

Windows/

Mac/Red OC/

Astra Linux

Шумоподавление

+

+

+

+

Вес, гр

101

150

101

150

Время работы:

-в режиме ожидания

-в режиме звонка

-

-

300 ч

40 ч

300 ч

33 ч

Время зарядки

-

-

2 ч

2 ч

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что компания вносит вклад в технологическую независимость России, развивая отечественное производство цифровых устройств и сокращая зависимость от иностранных компаний.

«"Октава ДМ» активно внедряет инновационные технологии и разрабатывает продукцию, которая соответствует запросам пользователей. М планируем и дальше развивать серию ГК. Стоит отметить, что выбор гарнитуры — это не просто вопрос удобства, но и вопрос качества звука, которое может существенно повлиять на работу, общение и гейминг", — сказала Любовь Стальнова.

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Источник: oktavadm.ru

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