«Октава ДМ» (технологический партнёр Госкорпорации Ростех) производит профессиональные компьютерные гарнитуры на собственном заводе в Туле. Компания предлагает широкий ряд устройств под разные задачи.

Монофонические гарнитуры серии ГК-3

Профессиональные гарнитуры серии ГК-3 ориентированы в первую очередь для колл-центров, деловых переговоров, совещаний и повседневных звонков. Заказчик может выбрать один из двух вариантов исполнения: проводная модель ГК-3 или беспроводная ГК-3Б.

Ключевая особенность монофонических гарнитур — система подавления фоновых шумов. Она позволяет сосредоточиться на разговоре и заметно повышает разборчивость речи собеседника, что критически важно при работе в шумных офисах или дома.

Инженеры предусмотрели продуманную эргономику: одноухие гарнитуры ГК-3 оснащены поворотным механизмом ножки микрофона и удобной кнопкой Mute для быстрого отключения микрофона. Беспроводная версия ГК-3Б поддерживает Bluetooth версии 5.2, что гарантирует стабильную передачу больших объемов данных без потери качества звука даже при значительном удалении от источника сигнала.

Стереофонические гарнитуры серии ГК-4

Серия ГК-4 предназначена для тех, кому недостаточно просто голосовой связи и требуется полноценное звуковое погружение. Эти модели востребованы не только в корпоративной среде — для переговоров и совещаний, — но и в гейминге, а также при работе с мультимедийным контентом.

Заказчик также может выбрать между проводной моделью ГК-4 и беспроводной ГК-4Б. Стереофонические гарнитуры Октава также оснащены функцией активного подавления фоновых шумов, которая эффективно фильтрует посторонние звуки и делает речь собеседника максимально разборчивой.

Эргономические решения остались такими же продуманными: поворотный механизм ножки микрофона и кнопка Mute — стандартное оснащение. Беспроводная версия ГК-4Б, как и её монофоническая «сестра», использует Bluetooth 5.2, обеспечивая надежное соединение и высокое качество звука на расстоянии.

Все гарнитуры «Октава ДМ» имеют официальные сертификаты совместимости с российскими операционными системами — РЕД ОС и Astra Linux. Это подтверждает корректную работу устройств в среде отечественного ПО без дополнительных настроек и драйверов. Наличие сертификатов критически важно для государственных организаций и предприятий, работающих в рамках импортозамещения, так как подтверждает возможность закупки и использования гарнитур в полностью российских цифровых контурах.

Технические хар-ки ГК-3 ГК-4 ГК-3Б ГК-4Б Тип гарнитуры Проводная, моно Проводная, стерео Беспроводная, моно Беспроводная, стерео Частотный диапазон микрофона, Гц 100-10 000 100-10 000 100-10 000 100-10 000 Частотный диапазон телефона, Гц 20-20 000 20-20 000 20-20 000 20-20 000 Импеданс телефона, Ом 32 32 32 32 Чувствительность микрофона, дБ — 40 ± 1 — 40 ± 1 — 40 ± 1 — 40 ± 1 Разъем подключения USB-C USB-C Bluetooth, v5.2 Bluetooth, v5.2 Работа с операционными системами Windows/ Mac/Red OC/ Astra Linux Windows/ Mac/Red OC/ Astra Linux Windows/ Mac/Red OC/ Astra Linux Windows/ Mac/Red OC/ Astra Linux Шумоподавление + + + + Вес, гр 101 150 101 150 Время работы: -в режиме ожидания -в режиме звонка - - 300 ч 40 ч 300 ч 33 ч Время зарядки - - 2 ч 2 ч

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что компания вносит вклад в технологическую независимость России, развивая отечественное производство цифровых устройств и сокращая зависимость от иностранных компаний.