«Невесомые и беспроводные»: всё о профессиональных гарнитурах Октава
«Октава ДМ» (технологический партнёр Госкорпорации Ростех) производит профессиональные компьютерные гарнитуры на собственном заводе в Туле. Компания предлагает широкий ряд устройств под разные задачи.
Монофонические гарнитуры серии ГК-3
Профессиональные гарнитуры серии ГК-3 ориентированы в первую очередь для колл-центров, деловых переговоров, совещаний и повседневных звонков. Заказчик может выбрать один из двух вариантов исполнения: проводная модель ГК-3 или беспроводная ГК-3Б.
Ключевая особенность монофонических гарнитур — система подавления фоновых шумов. Она позволяет сосредоточиться на разговоре и заметно повышает разборчивость речи собеседника, что критически важно при работе в шумных офисах или дома.
Инженеры предусмотрели продуманную эргономику: одноухие гарнитуры ГК-3 оснащены поворотным механизмом ножки микрофона и удобной кнопкой Mute для быстрого отключения микрофона. Беспроводная версия ГК-3Б поддерживает Bluetooth версии 5.2, что гарантирует стабильную передачу больших объемов данных без потери качества звука даже при значительном удалении от источника сигнала.
Стереофонические гарнитуры серии ГК-4
Серия ГК-4 предназначена для тех, кому недостаточно просто голосовой связи и требуется полноценное звуковое погружение. Эти модели востребованы не только в корпоративной среде — для переговоров и совещаний, — но и в гейминге, а также при работе с мультимедийным контентом.
Заказчик также может выбрать между проводной моделью ГК-4 и беспроводной ГК-4Б. Стереофонические гарнитуры Октава также оснащены функцией активного подавления фоновых шумов, которая эффективно фильтрует посторонние звуки и делает речь собеседника максимально разборчивой.
Эргономические решения остались такими же продуманными: поворотный механизм ножки микрофона и кнопка Mute — стандартное оснащение. Беспроводная версия ГК-4Б, как и её монофоническая «сестра», использует Bluetooth 5.2, обеспечивая надежное соединение и высокое качество звука на расстоянии.
Все гарнитуры «Октава ДМ» имеют официальные сертификаты совместимости с российскими операционными системами — РЕД ОС и Astra Linux. Это подтверждает корректную работу устройств в среде отечественного ПО без дополнительных настроек и драйверов. Наличие сертификатов критически важно для государственных организаций и предприятий, работающих в рамках импортозамещения, так как подтверждает возможность закупки и использования гарнитур в полностью российских цифровых контурах.
|
Технические хар-ки
|
ГК-3
|
ГК-4
|
ГК-3Б
|
ГК-4Б
|
Тип гарнитуры
|
Проводная, моно
|
Проводная, стерео
|
Беспроводная, моно
|
Беспроводная, стерео
|
Частотный диапазон микрофона, Гц
|
100-10 000
|
100-10 000
|
100-10 000
|
100-10 000
|
Частотный диапазон телефона, Гц
|
20-20 000
|
20-20 000
|
20-20 000
|
20-20 000
|
Импеданс телефона, Ом
|
32
|
32
|
32
|
32
|
Чувствительность микрофона, дБ
|
— 40 ± 1
|
— 40 ± 1
|
— 40 ± 1
|
— 40 ± 1
|
Разъем подключения
|
USB-C
|
USB-C
|
Bluetooth, v5.2
|
Bluetooth, v5.2
|
Работа с операционными системами
|
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux
|
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux
|
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux
|
Windows/
Mac/Red OC/
Astra Linux
|
Шумоподавление
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Вес, гр
|
101
|
150
|
101
|
150
|
Время работы:
-в режиме ожидания
-в режиме звонка
|
-
|
-
|
300 ч
40 ч
|
300 ч
33 ч
|
Время зарядки
|
-
|
-
|
2 ч
|
2 ч
Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что компания вносит вклад в технологическую независимость России, развивая отечественное производство цифровых устройств и сокращая зависимость от иностранных компаний.
«"Октава ДМ» активно внедряет инновационные технологии и разрабатывает продукцию, которая соответствует запросам пользователей. М планируем и дальше развивать серию ГК. Стоит отметить, что выбор гарнитуры — это не просто вопрос удобства, но и вопрос качества звука, которое может существенно повлиять на работу, общение и гейминг", — сказала Любовь Стальнова.
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