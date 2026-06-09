Юбилейный 200-й вагон «Москва-2026» вышел на Замоскворецкую линию столичного метро
Всего в столичном метро около 7 тыс. вагонов разных серий, при этом 80% поездов — новые. На Замоскворецкой линии мы продолжаем поэтапно обновлять подвижной состав:— впервые самые современные поезда «Москва-2026» вышли на зелёную линию в декабре прошлого года. А сегодня в метро поступил юбилейный, 200-й вагон новейшей серии «Москва-2026»;
— теперь доля современных поездов на Замоскворецкой линии превысила 70%, а парк подвижного состава насчитывает 208 вагонов этой серии;
— среди их преимуществ — сквозные проходы и широкие двери, более 400 разъёмов для зарядки устройств, обновлённые сиденья без металлических стыков и на 10% увеличенная вместимость вагонов.Перед выходом на линию каждый новый поезд проходит обкатку. Он должен преодолеть не менее 300 км без замечаний от специалистов метро — это одни из самых строгих требований к безопасности в мире.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0