Всего в столичном метро около 7 тыс. вагонов разных серий, при этом 80% поездов — новые. На Замоскворецкой линии мы продолжаем поэтапно обновлять подвижной состав:— впервые самые современные поезда «Москва-2026» вышли на зелёную линию в декабре прошлого года. А сегодня в метро поступил юбилейный, 200-й вагон новейшей серии «Москва-2026»;

— теперь доля современных поездов на Замоскворецкой линии превысила 70%, а парк подвижного состава насчитывает 208 вагонов этой серии;

— среди их преимуществ — сквозные проходы и широкие двери, более 400 разъёмов для зарядки устройств, обновлённые сиденья без металлических стыков и на 10% увеличенная вместимость вагонов.Перед выходом на линию каждый новый поезд проходит обкатку. Он должен преодолеть не менее 300 км без замечаний от специалистов метро — это одни из самых строгих требований к безопасности в мире.