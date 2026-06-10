На пензенском молокозаводе открыли новый цех
Производственный комплекс создан в рамках реализации инвестиционного проекта совместно с правительством Пензенской области. Соглашение о запуске линии было подписано год назад, на 28-м Петербургском международном экономическом форуме.
На новом участке будут выпускаться молоко, молочные коктейли, бифилайф, кефир, ряженка, а также ультрафильтрационный творог в герметичной упаковке (50 и 100 г). Ключевой особенностью является полностью закрытый цикл, исключающий контакт продукта с внешней средой. Цех укомплектован передовой техникой: пастеризаторами, стерилизаторами молока, а также специализированными емкостями для ферментации и создания ультрафильтрационного творога. Часть этой продукции предприятие производило и ранее, однако запуск нового оборудования позволяет существенно увеличить объемы выпуска и расширить линейку детского питания.После выхода на проектную мощность объем производства творога для детского питания вырастет в пять раз — с 4,6 до 23 тонн в сутки, а совокупный объем молока, коктейлей и кисломолочной продукции для детей увеличится с 16 до 46 тонн в сутки. Таким образом, предприятие сможет ежедневно обеспечивать качественной молочной продукцией до 490 тысяч детей.
https://www.pen.../society/95699/
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0