Производственный комплекс создан в рамках реализации инвестиционного проекта совместно с правительством Пензенской области. Соглашение о запуске линии было подписано год назад, на 28-м Петербургском международном экономическом форуме.

На новом участке будут выпускаться молоко, молочные коктейли, бифилайф, кефир, ряженка, а также ультрафильтрационный творог в герметичной упаковке (50 и 100 г). Ключевой особенностью является полностью закрытый цикл, исключающий контакт продукта с внешней средой. Цех укомплектован передовой техникой: пастеризаторами, стерилизаторами молока, а также специализированными емкостями для ферментации и создания ультрафильтрационного творога. Часть этой продукции предприятие производило и ранее, однако запуск нового оборудования позволяет существенно увеличить объемы выпуска и расширить линейку детского питания.После выхода на проектную мощность объем производства творога для детского питания вырастет в пять раз — с 4,6 до 23 тонн в сутки, а совокупный объем молока, коктейлей и кисломолочной продукции для детей увеличится с 16 до 46 тонн в сутки. Таким образом, предприятие сможет ежедневно обеспечивать качественной молочной продукцией до 490 тысяч детей.

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