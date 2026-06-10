Группа «Инкаб» открыла в Приморском крае финальную площадку межрегионального производственного цикла подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК). Группа завершила освоение последнего крупного сегмента своей продукции и охватывает все типовые конструкции волоконно-оптических кабелей связи.

Общие инвестиции в проект составляют порядка 1,2 млрд рублей. Из них 454 млн рублей предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности по программе «Комплектующие изделия ».

Средства льготного займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) были направлены на оснащение предприятия в Приморье. Это вторая часть межрегионального проекта полного цикла. В рамках первой части на пермской площадке группы выпускают оптический сердечник кабеля, затем полуфабрикат транспортируют в Приморский край, где из него изготавливают готовый подводный ВОК и отгружают непосредственно на суда-кабелеукладчики.

Подводный волоконно-оптический кабель — основной элемент магистральных линий связи, работающих на глубине до 4 км. Многослойная конструкция обеспечивает срок службы от 25 лет, а сам кабель вмещает до 96 волокон. Сырье компания преимущественно приобретает у отечественных поставщиков. Уровень локализации производства составляет порядка 92%.

Выход обеих площадок на полную мощность позволит компании производить более 2,5 тыс. км кабеля в год. Длина каждого изделия может достигать 50 км, что соответствует мировым практикам. Это напрямую сокращает сроки и риски укладки, что имеет принципиальное значение для арктических участков, где навигационное окно ограничено 4-5 месяцами в году.

«С запуском площадки в Приморье мы закрываем нишу и становимся одним из немногих в мире производителей, освоивших все типовые конструкции волоконно-оптических кабелей связи. Финансирование проекта мы получили через льготный заем ФРП — это отличный инструмент поддержки производственного сектора. У России очень большая протяженность арктического и тихоокеанского побережья и серьезные потребности в развитии инфраструктуры. Производство у причала в Приморье закрывает критическую потребность Арктики и Дальнего Востока, обеспечивая технологический суверенитет в сложном сегменте кабельной отрасли», — прокомментировалгенеральный директор ООО «Инкаб Дальний Восток» Александр Смильгевич.

Подводные волоконно-оптические линии обеспечивают высокоскоростной связью население, предприятия и госструктуры на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, а также на Черном, Каспийском, Балтийском и других морях. Они также закрывают потребности северного завоза, геологоразведки и создают инфраструктуру для технологий связи (включая 5G) в удаленных районах.

Ранее за счет средств другого займа ФРП компания запустила в Пермском крае новую производственную линию и наладила промышленный выпуск сердечника подводного волоконно-оптического кабеля. Бюджет проекта составил 400 млн рублей. Из них Фонд предоставил 315 млн рублей.