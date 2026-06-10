ZALA впервые представила безэкипажные катера на морском салоне «ФЛОТ-2026»
На Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026» ZALA представила две модификации многофункционального безэкипажного катера «КАМА». Аппараты предназначены для гражданских и специальных задач. БЭК «КАМА» способны выполнять гидрографические работы, вести экологический контроль, выявляя незаконные сбросы и загрязнения. БЭК также могут стать ключевым инструментом для патрулирования, охраны акваторий, проведения аварийно-спасательных операций и доставки грузов.
Автономность достигает 12 часов, скорость — 12 узлов (22,2 км/ч), уверенное удержание позиции сохраняется при волнении до трёх баллов. БЭК «КАМА» способен удаляться на 700 км и нести полезную нагрузку массой 600 кг. Предусмотрены тепловизионные камеры и автоматический возврат при потере связи. Перспективы направления не вызывают сомнений. В сравнении с БВС безэкипажные катера обладают значительно большей автономностью, дальностью хода и грузоподъемностью. Последнее особенно критично при проведении спасательных или исследовательских работ.Таким образом ZALA последовательно расширяет линейку беспилотных решений для всех сред. Ранее компания впервые показала универсальную наземную роботизированную платформу, а теперь закрепляет компетенции в морском сегменте.
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